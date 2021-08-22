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Взрывные фото черлидерши из Гавайев: она заставит вас полюбить футбол

Александр Трикиша
22 августа, 16:11
Спорт всегда сопровождается женкой красотой – будь то очаровательные атлетки, спутницы спортсменов или очаровательная группа поддержки. Одной из ярких представительниц черлидинга является Никки Дженнингс из Гавайского университета в Маноа

Никки Дженнингс - очаровательная черлидерша из Гавайев / Фото: Instagram

Стройная блондинка училась на факультете психологии, а после занятий бежала поддерживать университетскую команду по американскому футболу. С такой поддержкой у них не было права на неудачи!

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