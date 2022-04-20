"Вийшов з під'їзду – цеглина на голову": Бубка розлютив одіозного президента клубу

Олександр Поворознюк закликав вчинити з Сергієм Бубкою "по совісті"

Голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка став однією з найсуперечливіших постатей в українському спорті з початком війни. Колишній легкоатлет зник після 24 лютого і не висловлювався про військове вторгнення Росії.

Пізніше він все ж таки дав коментар, проте посоромився назвати країну-агресора і вимовити слово "війна". Довгий час залишалося невідомим місце розташування Сергія Назаровича, проте нещодавно він з'явився в Кончі-Заспі.

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Багатьом не сподобалася позиція голови НОК, а особливо різко відреагував президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк. В інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир" одіозний "Папа" запропонував свій варіант суду над Бубкою.

"Що робити? Сказати, де він живе, і все. Вийшов з квартири – цеглина на голову впала, бл*дь. Варіантів безліч. Є життя згідно з законом, а є по совісті. З Бубкою буде по совісті".

Раніше Бубку жорстко розкритикувала народний депутат України Ольга Саладуха. Колишня легкоатлетка дорікає Сергію Назаровичу в тому, що він не підписався під проханням виключити Росію та Білорусь з МОК.