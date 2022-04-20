"Вышел из подъезда – кирпич на голову": Бубка разозлил одиозного президента клуба

Александр Поворознюк призвал поступить с Сергеем Бубкой "по совести"

Глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка стал одной из самых противоречивых фигур в украинском спорте с началом войны. Бывший легкоатлет пропал после 24 февраля и не высказывался о военном вторжении России.

Позже он все же дал комментарий, однако постеснялся назвать страну-агрессора и произнести слово "война". Долгое время оставалось неизвестным местоположение Сергея Назаровича, однако недавно он появился в Конча-Заспе.

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Многим не понравилась позиция главы НОК, а особенно резко отреагировал президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк. В интервью YouTube-каналу "Бомбардир" одиозный "Папа" предложил свой вариант суда над Бубкой.

"Что делать? Сказать, где он живет, и все. Вышел из квартиры – кирпич на голову упал, бл*дь. Вариантов множество. Есть жизнь по закону, а есть по совести. С Бубкой будет по совести".

Ранее Бубку жестко раскритиковала народный депутат Украины Ольга Саладуха. Бывшая легкоатлетка упрекает Сергея Назаровича в том, что он не подписался под просьбой исключить Россию и Беларусь из МОК.