"Всі проти Росії!" Кіркоров приєднався до істерії в художній гімнастиці

Співак Філіп Кіркоров відреагував на результати в художній гімнастиці на Олімпійських іграх, де Росія вперше з 1996 року залишилася без золотих медалей

/ Фото: Reuters, Instagram

В особистій першості представницю РОК Діну Аверіну випередила ізраїльтянка Ліной Ашрам, хоча під час свого виступу впустила стрічку.

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"Не випадково до гасла Ігор в цьому році додали слово разом! Але, мабуть, судді та представники деяких збірних вважають, що швидші, вищі і сильніші, та й разом проти атлетів з Росії.

Ваші низькі політичні ігри – це ганьба всього спорту та Олімпійських ігор.

Ніколи ще жодна гімнастка, яка втратила предмет під час виконання програми, не отримувала золото.

Мені дуже шкода такий світ, де вирішують не талант і праця, а підкилимні блошині біги деяких "чиновників", – написав Кіркоров в Instagram.

Після цього Росія залишилася без золота і в командній першості, де її обставила Болгарія.

Востаннє таке сталося на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.

До речі, вже й Баюл порівняла себе з ізраїльтянкою, яка обставила Росію на Олімпіаді. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України висловилася про сенсаційні результати турніру з художньої гімнастики на Іграх в Токіо.