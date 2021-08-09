"Все против России!" Киркоров присоединился к истерии в художественной гимнастике

Певец Филипп Киркоров отреагировал на результаты в художественной гимнастике на Олимпийских играх, где Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей

Філіп Кіркоров прокоментував срібло Діни Аверіної / Фото: Reuters, Instagram

В личном первенстве представительницу РОК Дину Аверину опередила израильтянка Линой Ашрам, хотя во время своего выступления уронила ленту.

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"Неслучайно к лозунгу Игр в этом году добавили слово вместе! Но, видимо, судьи и представители некоторых сборных считают, что быстрее, выше и сильнее, да и вместе против атлетов из России.

Ваши низкие политические игры – это позор всего спорта и Олимпийских игр.

Никогда еще ни одна гимнастка, потерявшая предмет во время исполнения программы, не получала золото.

Мне очень жаль такой мир, где решают не талант и труд, а подковерные блошиные бега некоторых "чиновников", – написал Киркоров в Instagram.

После этого Россия осталась без золота и в командном первенстве, где ее обставила Болгария.

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.

Кстати, уже и Баюл сравнила себя с израильтянкой, обставившей Россию на Олимпиаде. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины высказалась о сенсационных результатах турнира по художественной гимнастике на Играх в Токио.