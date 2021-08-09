Нічого собі форми! Після провалу в Токіо українка реабілітувалася в Instagram

Ірина Климець в купальнику / Фото: Instagram
Два роки тому на чемпіонаті світу Климець виступала у фіналі і стала п'ятою з результатом 73,56 м, а в Токіо продемонструвала лише 21-й результат.
Ірина вирішила "залікувати рани" яскравою фотосесією в червоному купальнику на тлі хмарочосів, виставивши напоказ свої пишні форми.
До речі, це не свіжі фото української красуні. Вона їх раніше вже публікувала під час чемпіонату світу в Досі ще в 2019 році.
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