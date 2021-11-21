21 листопада 21:45
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Ворскла --
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Десна --
Колос --
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Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
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Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Влаштую дрібному прочуханку: Ф'юрі пригрозив переїхати Усика на фурі

Олександр Трикіша
21 листопада, 15:53
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі готовий зустрітися з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком і погрожує його нокаутувати

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Незважаючи на те, що Усику ще потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа, для його потенційного бою проти Ф'юрі вже знайшли стадіон.

Ф'юрі впевнений, що перевершує українця за рахунок своїх габаритів і зробить з ним те саме, що він зробив з Деонтеєм Вайлдером.

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Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

"Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій із маленьким крузером і покажу, як влаштувати дрібному хлопцеві гарну порку.

Я його переїду, наче фура, як це було з Деонтеєм Вайлдером.

Але потім я здам назад і переїду його ще раз. Ось що я з ним зроблю. Він надто маленький", – сказав Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю Youtube-каналу iFL TV.

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