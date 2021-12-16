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Усик – Джошуа: Ф'юрі дав жорсткий прогноз на реванш

Андрій Трофімов
16 грудня, 15:33
На думку Циганського короля, повторний поєдинок Олександра Усика та Ентоні Джошуа знову завершиться поразкою британця, але вже, з високою ймовірністю, нокаутом

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, котрий чомусь викреслив Олександра Усика зі списку бажаних для себе суперників на 2022 рік, поділився очікуваннями від реваншу українця з Ентоні Джошуа.

"Усик знову переможе Джошуа. Але, ймовірно, цього разу вже нокаутує його", – заявив Циганський король, слова якого наводить Daily Mail.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик дуже хороший боксер. Щоправда, коли ми зустрілися днями в Нью-Йорку, він поряд зі мною був схожий на середньоваговика", – додав Ф'юрі.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Нагадаємо, минулого вікенду Усик і Ф'юрі зустрілися за лаштунками бою Ломаченко – Коммі. Всі одразу звернули увагу, наскільки Усик дрібніший за Ф'юрі.

Для порівняння:

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  • Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг
  • Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг

Пізніше, відповідаючи на запитання, що він сказав Усику під час зустрічі, Ф'юрі відповів: "Нехай Усик від****че мої яйця!"

Коли вже у Усика поцікавилися, чи так було насправді, українець розсміявся, махнув рукою, а потім сказав із грізним виглядом у камеру англійською: "Hey! Tyson, how are you!" ("Гей, Тайсоне, як справи?")

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Нагадаємо, такі ж вітання Усик передавав на камеру перед боями Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа, яких згодом переміг.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram