Усик – Джошуа: Фьюри дал жесткий прогноз на реванш

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, почему-то вычеркнувший Александра Усика из списка желанных для себя соперников на 2022 год, поделился ожиданиями от реванша украинца с Энтони Джошуа.

"Усик снова победит Джошуа. Но, вероятно, на этот раз уже нокаутирует его", – заявил Цыганский король, слова которого приводит Daily Mail.

"Усик очень хороший боксер. Правда, когда мы встретились на днях в Нью-Йорке, он выглядел рядом со мной как средневес", – добавил Фьюри.

Напомним, на минувшем уикенде Усик и Фьюри встретились за кулисами боя Ломаченко – Комми. Все сразу обратили внимание, насколько Усик мельче Фьюри.

Для сравнения:

Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг

Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

Позже, отвечая на вопрос, что он сказал Усику при встрече, Фьюри ответил: "Пусть Усик от****т мои яйца-а-а-а!"

Когда уже у Усика поинтересовались, так ли было на самом деле, украинец рассмеялся, махнул рукой, а затем сказал с грозным видом в камеру на английском: "Hey! Tyson, how are you!" ("Эй, Тайсон, как делишки?")

Напомним, такие же приветы Усик любил передавать на камеру перед боями Дереку Чисоре и Энтони Джошуа, которых впоследствии победил.