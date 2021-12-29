Українська Мерлін Монро: дружина футболіста засвітила сідниці під сукнею

Кінець відпустки Даша вирішила відзначити яскравою фотосесією у напівпрозорій сукні на берег океану. На вітрі сукня розвивалася, як на знаменитому фото з Мерлін Монро.

"От і підійшли наші мальдивські канікули до кінця. Це був чудовий відпочинок! Ми вже вдома. І потихеньку знову готуємо валізи до наступної поїздки.

Ну, а поки що я звикаю до наших холодів, ось такі теплі фотографії мене зігріватимуть.

І, так, якщо ви думаєте, що на цьому мальдивський фотоспам закінчився, то ви помиляєтеся, ще багато красивих та яскравих фотографій ви побачите у моїй стрічці з цього відпочинку", – ділиться враженнями Даша у Instagram.