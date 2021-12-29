Украинская Мерлин Монро: жена футболиста засветила ягодицы под платьем

Конец отпуска Даша решила отметить яркой фотосессией в полупрозрачном платье на берег океана. На ветру платье развивалось, как на знаменитом фото с Мерлин Монро.

"Вот и подошли наши мальдивские каникулы к концу. Это был прекраснейший отдых! Мы уже дома. И потихоньку снова готовим чемоданы в следующую поездку.

Ну, а пока я привыкаю к нашим холодам, вот такие теплые фотографии будут меня согревать.

И, да, если вы думаете, что на этом мальдивский фотоспам закончился, то вы ошибаетесь, еще многие красивые и яркие фотографии вы увидите в моей ленте с этого отдыха", – делится впечатлениями Даша в Instagram.