29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
30 декабря 23:00
Порту --
Бенфика --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Украинская Мерлин Монро: жена футболиста засветила ягодицы под платьем

Андрей Трофимов
29 декабря, 20:39
Жена защитника донецкого Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина поделилась очередной порцией фото с отдыха на Мальдивах

Даша Савина на отдыхе сфотографировалась в стиле Мерлин Монро / Фото: Коллаж: Сегодня

Конец отпуска Даша решила отметить яркой фотосессией в полупрозрачном платье на берег океана. На ветру платье развивалось, как на знаменитом фото с Мерлин Монро.

Реклама

"Вот и подошли наши мальдивские каникулы к концу. Это был прекраснейший отдых! Мы уже дома. И потихоньку снова готовим чемоданы в следующую поездку.

Ну, а пока я привыкаю к нашим холодам, вот такие теплые фотографии будут меня согревать.

И, да, если вы думаете, что на этом мальдивский фотоспам закончился, то вы ошибаетесь, еще многие красивые и яркие фотографии вы увидите в моей ленте с этого отдыха", – делится впечатлениями Даша в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Реклама