13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Українка виграла чемпіонат світу із самбо

Сергій Шаховець
14 листопада, 09:48
На чемпіонаті світу із самбо українські спортсмени здобули дві медалі

Українка Юлія Гребеножко здобула золото на ЧС із самбо / Фото: Getty Images

Другий день чемпіонату світу із самбо став успішним для збірної України. Одразу дві медалі здобули українські самбісти на світовому форумі, що проходить у Ташкенті.

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Юлії Гребеножко не було рівних у ваговій категорії до 65 кг. 26-річна українка успішно пройшла всю дистанцію змагань, а у фінальному поєдинку здолала Ажар Саликову із Казахстану.

Сутичка проходила у рівній боротьбі, але на останніх секундах поєдинку Юлія зуміла провести вдалий прийом та здобути золоту нагороду.

Це перша золота медаль 26-річної спортсменки на чемпіонатах світу.

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Дивіться відео поєдинку Гребеножко та Саликової.

Ще одну медаль для збірної України виборов Дмитро Стеценко, який виступає у ваговій категорії до 88 кг. У активі нашого самбіста бронзова нагорода.

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Чемпіонат світу з самбо проходить з 12 по 14 листопада у столиці Узбекистану Ташкенті.

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