Украинка выиграла чемпионат мира по самбо

Украинка Юлия Гребеножко завоевала золото на ЧМ по самбо / Фото: Getty Images
Второй день чемпионата мира по самбо стал успешным для сборной Украины. Сразу две медали завоевали украинские самбисты на мировом форуме, проходящем в Ташкенте.
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Юлии Гребеножко не было равных в весовой категории до 65 кг. 26-летняя украинка успешно прошла всю дистанцию соревнований, а в финальном поединке одолела Ажар Салыкову из Казахстана.
Схватка проходила в равной борьбе, но на последних секундах поединка Юлия сумела провести удачный прием и завоевать золотую награду.
Это первая золотая медаль 26-летней спортсменки на чемпионатах мира.
Смотрите видео поединка Гребеножко и Салыковой.
Еще одну медаль для сборной Украины завоевал Дмитрий Стеценко, который выступает в весовой категории до 88 кг. В актива нашего самбиста бронзовая награда.
Чемпионат мира по самбо проходит с 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте.
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