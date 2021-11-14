13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
Порту --
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Украинка выиграла чемпионат мира по самбо

Сергей Шаховец
14 ноября, 09:48
На чемпионате мира по самбо украинские спортсмены завоевали две медали

Украинка Юлия Гребеножко завоевала золото на ЧМ по самбо / Фото: Getty Images

Второй день чемпионата мира по самбо стал успешным для сборной Украины. Сразу две медали завоевали украинские самбисты на мировом форуме, проходящем в Ташкенте.

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Юлии Гребеножко не было равных в весовой категории до 65 кг. 26-летняя украинка успешно прошла всю дистанцию соревнований, а в финальном поединке одолела Ажар Салыкову из Казахстана.

Схватка проходила в равной борьбе, но на последних секундах поединка Юлия сумела провести удачный прием и завоевать золотую награду.

Это первая золотая медаль 26-летней спортсменки на чемпионатах мира.

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Смотрите видео поединка Гребеножко и Салыковой.

Еще одну медаль для сборной Украины завоевал Дмитрий Стеценко, который выступает в весовой категории до 88 кг. В актива нашего самбиста бронзовая награда.

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Чемпионат мира по самбо проходит с 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте.

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