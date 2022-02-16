Українка попалася на допінгу в Пекіні – її одразу усунули, а росіянка виступає далі

Валентина Камінська попалася на допінгу у Пекіні / Фото: Getty Images

Зразок було зібрано 10 лютого вже під час Олімпійських ігор у Пекіні, а результат став відомим 15 лютого.

У допінг-пробі українки було знайдено заборонені речовини местеролон, метилгексанамін та гептамінол.

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Спортсменка була поінформована про позитивну пробу та усунена до вирішення питання відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Антидопінгових правил МОК, йдеться на сайті Міжнародного агентства з тестування.

На Олімпіаді-2022 Камінська брала участь в особистому спринті, але не пройшла кваліфікацію, гонці на 10 км та естафеті, де посіла 79-те місце, та естафеті, в якій українки навіть не дійшли до фінішу.

Нагадаємо, головний допінговий скандал на Олімпіаді-2022 пов'язаний із 15-річною росіянкою Камілою Валієвою. Олімпійська чемпіонка попалася на допінгу, але їй все одно дозволили продовжити виступи у Пекіні.

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