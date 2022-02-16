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Украинка попалась на допинге в Пекине – ее сразу отстранили, а россиянка выступает дальше

Александр Трикиша
16 февраля, 20:48
Украинская лыжница Валентина Каминская попалась на употреблении допинга на Олимпиаде-2022 в Пекине. В ее пробе нашли сразу три запрещенных препарата

Валентина Каминская попалась на допинге в Пекине / Фото: Getty Images

Образец был собран 10 февраля уже во время Олимпийских игр в Пекине, а результат стал известен 15 февраля.

В допинг-пробе украинки были найдены запрещенные вещества местеролон, метилгексанамин и гептаминол.

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Спортсменка был проинформирована о положительной пробе и отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, говорится на сайте Международного агентства по тестированию.

На Олимпиаде-2022 Каминская участвовала в личном спринте, но не прошла квалификацию, в гонке на 10 км и эстафете, где заняла 79-е место, и эстафете, в которой украинки даже не дошли до финиша.

Напомним, главный допинговый скандал на Олимпиаде-2022 связан с 15-летней россиянкой Камилой Валиевой. Олимпийская чемпионка попалась на допинге, но ей все равно разрешили продолжить выступления в Пекине.

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