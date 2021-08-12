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21 серпня 19:30
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Україна впала разом з Роналду: новий рейтинг ФІФА

Олег Люлька
12 серпня, 13:12
Незважаючи на вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи, українська команда опустилася в рейтингу збірних світу. Але ще помітніше просіли португальці

Збірна України опустилась на 25-й рядок / Фото: Getty Images

У першому, після Євро-2020, рейтингу футбольних збірних світу Україна опустилася з 24-ї на 25-у сходинку. І це незважаючи на те, що на чемпіонаті Європи українці потрапили до вісімки найкращих.

З 24-го рядка нас потіснила Японія.

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Очолює рейтинг, як і раніше, Бельгія. Бразилія заскочила на другу сходинку, обійшовши Францію. Італійці ж завдяки виграшу Євро піднялися з сьомої сходинки на п'яту.

При цьому з п'ятої на восьму сходинку впала Португалія – наслідок того, що на Євро команда Кріштіану Роналду вибула в 1/8 фіналу, поступившись Бельгії.

Рейтинг ФІФА

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  • 1 (1). Бельгія – 1822
  • 2 (3). Бразилія – 1 798
  • 3 (2). Франція – 1762
  • 4 (4). Англія – 1753
  • 5 (7). Італія – 1745
  • 6 (8). Аргентина – 1714
  • 7 (6). Іспанія – 1680
  • 8 (5). Португалія – 1662
  • 9 (11). Мексика – 1658
  • 10 (20). США – 1648
  • ... 25 (24). Україна – 1523

Нагадаємо, 1 серпня збірну України залишив Андрій Шевченко.

На посаді головного тренера "синьо-жовтих" його замінить Сергій Ребров, якщо вдасться відкупитися від Аль-Айна, з яким той пов'язаний контрактом.

Інакше боротьбу за путівку на ЧС-2022 Україна може продовжити під керівництвом Олександра Петракова.

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