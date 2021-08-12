13 августа 19:30
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Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
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14 августа 19:30
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Минай --
14 августа 19:30
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Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
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Украина упала вместе с Роналду: новый рейтинг ФИФА

Олег Люлька
12 августа, 13:12
Несмотря на выход в четвертьфинал чемпионата Европы, украинская команда опустилась в рейтинге сборных мира. Но еще заметнее просели португальцы

Сборная Украины опустилась на 25-ю строчку / Фото: Getty Images

В первом, после Евро-2020, рейтинге футбольных сборных мира Украина опустилась с 24-й на 25-ю строчку. И это несмотря на то, что на чемпионате Европы украинцы попали в восьмерку лучших.

С 24-го места нас потеснила Япония.

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Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия. Бразилия вскочила на второе место, обойдя Францию. Итальянцы же благодаря выигрышу Евро поднялись с седьмой строчки на пятую.

При этом с пятой на восьмую строчку упала Португалия – следствие того, что на Евро команда Криштиану Роналду выбыла в 1/8 финала, уступив Бельгии.

Рейтинг ФИФА

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  • 1 (1). Бельгия – 1822
  • 2 (3). Бразилия – 1798
  • 3 (2). Франция – 1762
  • 4 (4). Англия – 1753
  • 5 (7). Италия – 1745
  • 6 (8). Аргентина – 1714
  • 7 (6). Испания – 1680
  • 8 (5). Португалия – 1662
  • 9 (11). Мексика – 1658
  • 10 (20). США – 1648
  • …25 (24). Украина – 1523

Напомним, 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко.

На посту главного тренера "сине-желтых" его заменит Сергей Ребров, если удастся откупиться от Аль-Айна, с которым тот связан контрактом.

В противном случае борьбу за путевку на ЧМ-2022 Украина может продолжить под руководством Александра Петракова.

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