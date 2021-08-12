Украина упала вместе с Роналду: новый рейтинг ФИФА

Сборная Украины опустилась на 25-ю строчку / Фото: Getty Images
В первом, после Евро-2020, рейтинге футбольных сборных мира Украина опустилась с 24-й на 25-ю строчку. И это несмотря на то, что на чемпионате Европы украинцы попали в восьмерку лучших.
С 24-го места нас потеснила Япония.
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Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия. Бразилия вскочила на второе место, обойдя Францию. Итальянцы же благодаря выигрышу Евро поднялись с седьмой строчки на пятую.
При этом с пятой на восьмую строчку упала Португалия – следствие того, что на Евро команда Криштиану Роналду выбыла в 1/8 финала, уступив Бельгии.
Рейтинг ФИФА
- 1 (1). Бельгия – 1822
- 2 (3). Бразилия – 1798
- 3 (2). Франция – 1762
- 4 (4). Англия – 1753
- 5 (7). Италия – 1745
- 6 (8). Аргентина – 1714
- 7 (6). Испания – 1680
- 8 (5). Португалия – 1662
- 9 (11). Мексика – 1658
- 10 (20). США – 1648
- …25 (24). Украина – 1523
Напомним, 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко.
На посту главного тренера "сине-желтых" его заменит Сергей Ребров, если удастся откупиться от Аль-Айна, с которым тот связан контрактом.
В противном случае борьбу за путевку на ЧМ-2022 Украина может продолжить под руководством Александра Петракова.