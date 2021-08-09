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Олимпийцам и не снилось! Озвучены премии футболистов сборной Украины за Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
9 августа, 00:11
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За попадание в четвертьфинал Евро футбольная сборная Украины получила больше, чем дадут всем медалистам нашей страны на Олимпиаде в Токио вместе взятым
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Перед назначением Сергея Реброва новым тренером сборной Украины босс УАФ Андрей Павелко рассказал, сколько футболисты "сине-желтой" команды получили за выступления под руководством предыдущего наставника – Андрея Шевченко.

  • "За выход на Евро игроки и штаб получили 3 млн евро", – заявил Павелко в эфире Великого футбола
  • "За выступление на самом Евро – 2,5 млн евро"
  • "Плюс 1 млн евро за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно"
  • "В общем – 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют", – подытожил Андрей Павелко

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Жан Беленюк и футбольная сборная Украины
Жан Беленюк и футбольная сборная Украины / Фото: Instagram, REUTERS

Ранее мы писали, что премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио суммарно составят чуть менее двух миллионов долларов или порядка 50 миллионов гривен.

В тренде

На Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете.

Футбольная сборная Украины, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4, заняла восьмую строчку на Евро-2020.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
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10
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20
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