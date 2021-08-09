Олимпийцам и не снилось! Озвучены премии футболистов сборной Украины за Евро-2020

За попадание в четвертьфинал Евро футбольная сборная Украины получила больше, чем дадут всем медалистам нашей страны на Олимпиаде в Токио вместе взятым

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Перед назначением Сергея Реброва новым тренером сборной Украины босс УАФ Андрей Павелко рассказал, сколько футболисты "сине-желтой" команды получили за выступления под руководством предыдущего наставника – Андрея Шевченко.

"За выход на Евро игроки и штаб получили 3 млн евро", – заявил Павелко в эфире Великого футбола

– заявил Павелко в эфире Великого футбола "За выступление на самом Евро – 2,5 млн евро"

"Плюс 1 млн евро за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно"

за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно" "В общем – 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют", – подытожил Андрей Павелко

Сборная Украины / Фото: Reuters

Жан Беленюк и футбольная сборная Украины / Фото: Instagram, REUTERS

Ранее мы писали, что премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио суммарно составят чуть менее двух миллионов долларов или порядка 50 миллионов гривен.

На Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете.

Футбольная сборная Украины, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4, заняла восьмую строчку на Евро-2020.