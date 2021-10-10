Удар сокири: боєць витримав жорсткий прийом, а потім замісив суперника

Жорсткий нокаут після "удару сокири"

У першому раунді Онтіверос провів жорсткий і рідкісний прийом "удар сокири" – він замахнувся ногою і вдарив зверху по супернику.

Гарсію повело і здавалося ось-ось поєдинок буде завершено. Онтіверос кинувся добивати суперника і перекинув його на канвас, але Гарсія зумів піти від атаки, а потім піднявся на ноги.

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Гарсія прийшов в себе і в другому раунді віддав боржок супернику. Під час затяжної атаки він опинився зверху на супернику і бив його, поки рефері не зупинив це криваве побоїще.

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