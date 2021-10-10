9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Удар топора: боец выдержал жесткий прием, а затем замесил соперника

Александр Трикиша
10 октября, 00:33
Боец смешанных единоборств Стив Гарсия одержал волевую и зрелищную победу над Чарли Онтиверосом на турнире UFC Fight Night 194

Жесткий нокаут после "удара топора"

В первом раунде Онтиверос провел жесткий и редкий прием "удар топора" – он замахнулся ногой и ударил сверху по сопернику.

Гарсию повело и казалось вот-вот поединок будет завершен. Онтиверос бросился добивать соперника и опрокинул его на канвас, но Гарсия сумел уйти от атаки, а затем поднялся на ноги.

Реклама

Гарсия пришел в себя и во втором раунде отдал должок сопернику. Во время затяжной атаки он оказался сверху на сопернике и избивал его, пока рефери не остановил это кровавое побоище.

Читайте также:

Реклама