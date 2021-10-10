Удар топора: боец выдержал жесткий прием, а затем замесил соперника

Жесткий нокаут после "удара топора"

В первом раунде Онтиверос провел жесткий и редкий прием "удар топора" – он замахнулся ногой и ударил сверху по сопернику.

Гарсию повело и казалось вот-вот поединок будет завершен. Онтиверос бросился добивать соперника и опрокинул его на канвас, но Гарсия сумел уйти от атаки, а затем поднялся на ноги.

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Гарсия пришел в себя и во втором раунде отдал должок сопернику. Во время затяжной атаки он оказался сверху на сопернике и избивал его, пока рефери не остановил это кровавое побоище.

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