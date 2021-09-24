Вбивство за чотири секунди: страшний нокаут в українському MMA

Нокаут за чотири секунди в поєдинку MMA

У клітці зійшлися Павло Пінзул і Роман Белогуров. Після привітання кулаками бійці перейшли до справи, але не встиг бій початися, як у ту ж мить завершився!

Пінзул спочатку наніс не небезпечний удар ногою, а потім різко пробив лівою в щелепу. Белогуров вирубився і впав на канвас, а його руки завмерли в неприродному положенні. Рефері ще довго намагався привести бідолаху до тями.

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До речі, в Мережі пишуть, що для Белогурова це було 15-а поразка поспіль, а його рекорд в MMA становить 7-18. Можливо, варто подумати про іншу професію.

Повний запис вечора MMA в Миколаєві:

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