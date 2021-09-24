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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Убийство за четыре секунды: страшный нокаут в украинском MMA

Александр Трикиша
24 сентября, 20:44
На турнире по смешанным единоборствам в Николаеве зрители стали свидетелями жуткого нокаута. Бой продлился всего четыре секунды, а проигравший еще долго не мог прийти в себя

Нокаут за 4 секунды в поединке MMA

В клетке сошлись Павел Пинзул и Роман Белогуров. После приветствия кулаками бойцы перешли к делу, но не успел бой начаться, как тут же завершился!

Пинзул сначала нанес не опасный удар ногой, а затем резко пробил левой в челюсть. Белогуров вырубился и упал на канвас, а его руки замерли в неестественном положении. Рефери еще долго пытался привести бедолагу в чувство.

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Кстати, в Сети пишут, что для Белогурова это было 15-е поражение подряд, а его рекорд в MMA составляет 7-18. Возможно, стоит подумать о другой профессии.

Полная запись вечера MMA в Николаеве:

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