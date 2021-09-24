Убийство за четыре секунды: страшный нокаут в украинском MMA

Нокаут за 4 секунды в поединке MMA
В клетке сошлись Павел Пинзул и Роман Белогуров. После приветствия кулаками бойцы перешли к делу, но не успел бой начаться, как тут же завершился!
Пинзул сначала нанес не опасный удар ногой, а затем резко пробил левой в челюсть. Белогуров вырубился и упал на канвас, а его руки замерли в неестественном положении. Рефери еще долго пытался привести бедолагу в чувство.
Кстати, в Сети пишут, что для Белогурова это было 15-е поражение подряд, а его рекорд в MMA составляет 7-18. Возможно, стоит подумать о другой профессии.
Полная запись вечера MMA в Николаеве:
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