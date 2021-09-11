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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Здалося, що він помер: кошмарний нокаут в бою на голих кулаках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 21:06
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Колишній боєць UFC Х'юстон Александер феєрично увірвався в лігу кулачних боїв BKFC. Його бій проти Веса Комбса не протривав і одного раунду
Моторошний нокаут в боях на голих кулаках
Моторошний нокаут в боях на голих кулаках

За півтори хвилини до кінця першої п'ятихвилинки Александер виждав, коли суперник розкриється, а потім завдав потужного удару в щелепу.

Комбс без почуттів звалився на канвас, однак це не зупинило його опонента, який завдав ще один "контрольний" в голову.

А наступні кадри просто шокували! Боєць лежав нерухомо з широко відкритими очима і не подавав ознак життя. На щастя, медикам вдалося швидко привести бійця до тями.

До речі, Александер за удар по лежачому суперникові ризикував отримати дискваліфікацію, але судді не стали карати бійця і присудили йому перемогу.

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