Здалося, що він помер: кошмарний нокаут в бою на голих кулаках

Моторошний нокаут в боях на голих кулаках
За півтори хвилини до кінця першої п'ятихвилинки Александер виждав, коли суперник розкриється, а потім завдав потужного удару в щелепу.
Комбс без почуттів звалився на канвас, однак це не зупинило його опонента, який завдав ще один "контрольний" в голову.
А наступні кадри просто шокували! Боєць лежав нерухомо з широко відкритими очима і не подавав ознак життя. На щастя, медикам вдалося швидко привести бійця до тями.
До речі, Александер за удар по лежачому суперникові ризикував отримати дискваліфікацію, але судді не стали карати бійця і присудили йому перемогу.
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