Товстуни у клітці влаштували бійню із забороненими ударами (відео)

У клітці зійшлися два бійці з зайвою вагою / Фото: Twitter
Два бійці, що більше схожі на борців сумо, зійшлися в клітці на турнірі Showcase MMA 23.
Бій міг завершитися ще раніше, коли Брендон Калтон завдав забороненого удару коліном у голову Маркеллу Фуллвуд-Джонсу.
Проте рефері дозволив продовжити бій, а Фуллвуд-Джонс скористався нагодою і помстився супернику за брудний прийом.
Але тут треба зазначити, що Калтон частково сам винен у своїй поразці – він поліз на суперника, а потім незграбно впав, коли Маркел влучив йому в бороду.
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