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Товстуни у клітці влаштували бійню із забороненими ударами (відео)

Олександр Трикіша
16 січня, 12:36
На маловідомих турнірах зі змішаних єдиноборств можна стати свідком видовищних боїв. Один із таких стався у битві двох пухляшів із США

У клітці зійшлися два бійці з зайвою вагою / Фото: Twitter

Два бійці, що більше схожі на борців сумо, зійшлися в клітці на турнірі Showcase MMA 23.

Бій міг завершитися ще раніше, коли Брендон Калтон завдав забороненого удару коліном у голову Маркеллу Фуллвуд-Джонсу.

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Проте рефері дозволив продовжити бій, а Фуллвуд-Джонс скористався нагодою і помстився супернику за брудний прийом.

Але тут треба зазначити, що Калтон частково сам винен у своїй поразці – він поліз на суперника, а потім незграбно впав, коли Маркел влучив йому в бороду.

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