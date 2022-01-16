Вбивче коліно: боєць MMA замісив суперника за 21 секунду

Вже на старті першого раунду Бойназаров кинувся на суперника та чітко влучив йому коліном у голову.
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Але на цьому він не зупинився. Незважаючи на те, що Фем поплив по сітці, Бойназаров обрушив на нього серію ударів кулаками, поки не наспів рефері.
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Цікаво, що для 33-річного Бойназарова це була лише третя перемога в MMA, при цьому всs – нокаутом. Фем зазнав третьої поразки за чотирьох перемог.
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