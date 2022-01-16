Толстяки в клетке устроили бойню с запрещенными ударами (видео)

В клетке сошлись два бойца с лишним весом / Фото: Twitter
Два бойца, больше походивших на борцов сумо, сошлись в клетке на турнире Showcase MMA 23.
Бой мог завершиться еще раньше, когда Брэндон Калтон нанес запрещенный удар коленом в голову Маркеллу Фуллвуд-Джонсу.
Тем не менее, рефери разрешил продолжить бой, а Фуллвуд-Джонс воспользовался возможность. И отомстил сопернику за грязный прием.
Но здесь нужно отметить, что Калтон частично сам виноват в своем поражении – он полез на соперника, а затем неуклюже упал, когда Маркелл попал ему в бороду.
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