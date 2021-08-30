Такі Мальдіви в Єгипті: чим незадоволена українська легкоатлетка

Українська легкоатлетка Карина Вегнер похвалилася відпочинком на Червоному морі. Правда, дівчина залишилася незадоволена сервісом, але море компенсує недоліки.

"Море неймовірне, сервіс поганий. Єдиний, хто нам сильно запам'ятався – це гід, який нас віз на яхту. Він розповів дуже цікаві факти про життя в Єгипті", – написала Карина в Instagram.