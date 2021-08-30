Такі Мальдіви в Єгипті: чим незадоволена українська легкоатлетка

Карина показала свої фото з моря
Українська легкоатлетка Карина Вегнер похвалилася відпочинком на Червоному морі. Правда, дівчина залишилася незадоволена сервісом, але море компенсує недоліки.
"Море неймовірне, сервіс поганий. Єдиний, хто нам сильно запам'ятався – це гід, який нас віз на яхту. Він розповів дуже цікаві факти про життя в Єгипті", – написала Карина в Instagram.
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