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Такие Мальдивы в Египте: чем недовольная украинская легкоатлетка

Андрей Трофимов
30 августа, 10:54
Прыгунья с шестом Карина Вегнер в соцсетях поделилась фотографиями и впечатлениями от отпуска

Карина показала свои фото с моря

Украинская легкоатлетка Карина Вегнер похвасталась отдыхом на Красном море. Правда, девушка осталась недовольна сервисом, но море компенсирует недостатки.

"Море невероятное, сервис плохой. Единственный, кто нам сильно запомнился – это гид, который нас вез на яхту. Он рассказал очень интересные факты о жизни в Египте", – написала Карина в Instagram.

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