Світоліна похвалилася своїми берегами. А вам подобаються?

Оригінальна сорочка Світоліної

Днями найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала зірку в Києві. Іменна плита з'явилася на "Площі зірок".

У столиці Еліна трохи затрималася. Погуляла містом, опублікувавши в соцмережах київські пейзажі та пам'ятники.

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Але підписникам сподобалася кумедна сорочка тенісистки, на якій було написано – лівий берег, правий берег. Напис явно відносився до грудей спортсменки.

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До речі, після Києва Світоліна збирається на кілька днів в Одесу, до бабусі.

Нагадаємо, раніше Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.

Нагадаємо, що цього року Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна та Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями урочистостей стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що поміняє прізвище лише після завершення спортивної кар'єри.

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