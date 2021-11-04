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Свитолина похвасталась своими берегами. А вам нравятся?

Андрей Трофимов
4 ноября, 21:21
Украинская теннисистка порадовала своих подписчиков в Instagram оригинальной рубашкой

Оригинальная рубашка Свитолиной

На днях лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила звезду в Киеве. Именная плита появилась на "Площади звезд".

В столице Элина немного задержалась. Погуляла городом, опубликовав в соцсетях киевские пейзажи и памятники.

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Но подписчикам приглянулась забавная рубашка теннисистки, на которой было написано – левый берег, правый берег. Надпись явно относилась к груди спортсменки.

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Кстати, после Киева Свитолина собирается через пару дней в Одессу, к бабушке.

Напомним, ранее Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.

Напомним, что в этом году Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram