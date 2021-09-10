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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Шахтар --
Динамо --
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Знову за своє. Безсоромниця з ММА спокушає чоловіків

Андрій Трофімов
10 вересня, 23:55
Зірка ММА Пейдж Ванзант показала гаряче фото з басейну. Дівчина заробляє вже не тільки в октагоні, але і на сайті для дорослих

Пейдж Ванзант продає свої інтимні фото / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант в перервах між боями продовжує заробляти гроші. Дівчина розміщує на спеціальному сайті для дорослих свої інтимні фото.

А в Instagram Пейдж зазиває своїх шанувальників на сторінку, де вже знімки для тих, кому 21+. Для цього вона викладає дуже сексуальні фото. Це остання з них. Дівчина в мініатюрному купальнику відпочиває в басейні.

Дивіться яскраві фото Пейдж Ванзант:

Додамо, що в минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала фото ню – зі своїм коханим.

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