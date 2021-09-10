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Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
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Снова за свое. Бесстыдница из ММА соблазняет мужчин

Андрей Трофимов
10 сентября, 23:55
Звезда ММА Пейдж Ванзант показала горячее фото из бассейна. Девушка зарабатывает уже не только в октагоне, но и на сайте для взрослых

Пейдж Ванзант продает свои интимные фото / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант в перерывах между боями продолжает зарабатывать деньги. Девушка размещает на специальном сайте для взрослых свои интимные фото.

А в Instagram Пейдж зазывает своих поклонников на страницу, где уже снимки для тех, кому 21+. Для этого она выкладывает очень сексуальные фото. Вот последнее из них. Девушка в миниатюрном купальнике отдыхает в бассейне.

Смотрите яркие фото Пейдж Ванзант:

Добавим, что в прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала фото ню – со своим возлюбленным.

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