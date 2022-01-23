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"Слава Україні!" Баюл співала оди Путіну, а тепер дякує Зеленському

Андрій Трофімов
23 січня, 23:36
Перша олімпійська чемпіонка часів незалежності Оксана Баюл, яка давно проживає в США, вперше за тривалий час тепло висловилася про Україну

Зеленський, Баюл і Путін / Фото: Reuters, Instagram

У неділю, 23 січня, Володимир Зеленський побажав успіхів українським олімпійцям на зимових Іграх-2022 у Пекіні, що стартують 4 лютого, зазначивши: "Ми пишаємося олімпійськими нагородами, які у різні роки нашої незалежності виборювали Оксана Баюл, Віктор Петренко..."

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У відповідь Баюл, олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994, у себе в Instagram написала: "Володимире Зеленський, дякую. Слава Україні!!!".

Нагадаємо, раніше Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за нібито неправомірне використання її імені. Але суд відхилив позов фігуристки.

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Оксана Баюл більше не українка / Фото: Instagram

А влітку минулого року Баюл відмовилася від українського громадянства на користь американського після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

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При цьому Баюл була помічена у симпатії до президента РФ. Наприклад, Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. При цьому у своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимиром Володимировичем".

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Пізніше Баюл вирішила приєднатися до "спортсменів поза політикою" та дала інтерв'ю російським ЗМІ, де заявила, що "Україні треба дружити з Росією" . У тому ж інтерв'ю вона захоплювалася вмінням Путіна домовлятися з Байденом.

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