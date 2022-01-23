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"Слава Украине!" Баюл пела оды Путину, а теперь благодарит Зеленского

Андрей Трофимов
23 января, 23:36
Первая олимпийская чемпионка времен независимости Оксана Баюл, давно проживающая в США, впервые за долгое время тепло высказалась об Украине

Зеленский, Баюл и Путин / Фото: Reuters, Instagram

В воскресенье, 23 января, Владимир Зеленский пожелал удачи украинским олимпийцам на зимних Играх-2022 в Пекине, стартующих 4 февраля, отметив: "Мы гордимся олимпийскими наградами, которые в разные годы нашей независимости выигрывали Оксана Баюл, Виктор Петренко..."

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В ответ Баюл, олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994, у себя в Instagram написала: "Владимир Зеленский, спасибо. Слава Украине!!!".

Напомним, ранее Баюл судилась с Украиной, требуя 50 миллионов долларов за якобы неправомерное использование ее имени. Но суд отклонил иск фигуристки.

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Оксана Баюл больше не украинка / Фото: Instagram

А летом прошлого года Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу американского после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

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При этом Баюл была замечена в симпатии к президенту РФ. Например, Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Позже Баюл решила присоединиться к "спортсменам вне политики" и дала интервью российским СМИ, где заявила, что "Украине надо дружить с Россией". В том же интервью она восхищалась умением Путина договариваться с Байденом.

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