Швидше одужуй, Лассіна! Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали травмованого Траоре

Баварія - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Терміни одужання нападника поки і невідомі, а найближчим часом на Траоре чекає операція.

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Щоб підтримати свого одноклубника, до лікарні Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.

"Сім'я Шахтаря з тобою, Лассіна Траоре! Якнайшвидшого одужання!" – побажали форварду на сторінці Шахтаря в Instagram.

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Нагадаємо, що на 10-й хвилині матчу Шахтар – Інтер (0:0) Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.

Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом / Фото: Getty Images

У поточному сезоні Траоре вже провів 13 матчів у всіх турнірах і забив дев'ять м'ячів.

Додамо, що сьогодні свій поєдинок у Лізі чемпіонів проведе київське Динамо. Дивитися онлайн-трансляцію Баварія – Динамо можна на нашому сайті.

Також ми проведемо стрім матчу Баварія – Динамо на нашому Youtube-каналі.