Швидше одужуй, Лассіна! Де Дзербі і футболісти Шахтаря провідали травмованого Траоре

Баварія - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні
Терміни одужання нападника поки і невідомі, а найближчим часом на Траоре чекає операція.
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Щоб підтримати свого одноклубника, до лікарні Траоре прийшли провідати головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, директор клубу з футболу Даріо Срна, а також футболісти Марлон і Алан Патрік.
"Сім'я Шахтаря з тобою, Лассіна Траоре! Якнайшвидшого одужання!" – побажали форварду на сторінці Шахтаря в Instagram.
Нагадаємо, що на 10-й хвилині матчу Шахтар – Інтер (0:0) Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду з Буркіна-Фасо, в результаті чого та вигнулась неприродним чином. Футболіст був замінений, замість нього на поле вийшов Тете.
У поточному сезоні Траоре вже провів 13 матчів у всіх турнірах і забив дев'ять м'ячів.
Додамо, що сьогодні свій поєдинок у Лізі чемпіонів проведе київське Динамо. Дивитися онлайн-трансляцію Баварія – Динамо можна на нашому сайті.
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