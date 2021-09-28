Поділяємо біль і радість. Рінат Ахметов – про тренера Де Дзербі

Президент Шахтаря довіряє італійським тренерам і вважає їх хорошими тактиками, стратегами і мотиваторами

Рінат Ахметов довіряє новому тренеру Шахтаря італійцеві Роберто де Дзербі

У вівторок Шахтар у другому турі Ліги чемпіонів зіграв внічию з Інтером – 0:0 (огляд матчу).

Італійський тренер Шахтаря Роберто де Дзербі вперше грав з командою зі своєї батьківщини після того, як очолив "гірників".

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Напередодні матчу журналісти La Repubblica запитали президента Шахтаря Ріната Ахметова про роботу італійських тренерів.

"Італійська школа одна з найсильніших у світі. Я довіряю італійцям. Вони тактики, стратеги, мотиватори і відмінні люди", – вважає Рінат Ахметов.

Презхидент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Ім'я Невіо Скали назавжди буде вписано в історію Шахтаря золотими літерами. Мені пощастило працювати з ним і з його тренерським штабом, це Невіо привів нас до першої перемоги в чемпіонаті України, зробивши щасливими" , – згадує президент Шахтаря.

"Тепер ми будемо рухатися вперед з Роберто Де Дзербі, розділяючи біль і радість, створюючи Шахтар майбутнього. Роберто відмінний молодий тренер, амбітний і чудова людина. Я вірю в його талант і в його ідеї. Я дуже задоволений, що минулого тижня Роберто виграв свій перший трофей з Шахтарем, Суперкубок України, обігравши київське Динамо. Це був гарний матч і перемога, яка подарувала багато емоцій".