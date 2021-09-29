Скорее выздоравливай, Лассина! Де Дзерби и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре

Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Сроки выздоровления нападающего пока и неизвестны, а в ближайшее время Траоре предстоит операция.

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Чтобы поддержать своего одноклубника, в больницу Траоре пришли проведать главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

"Семья Шахтера с тобой, Лассина Траоре! Скорейшего выздоровления!", – пожелали форварду на странице Шахтера в Instagram.

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Напомним, что на 10-й минуте матча Шахтер – Интер (0:0) Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Тете.

Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

В текущем сезоне Траоре уже провел 13 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Добавим, что сегодня свой поединок в Лиге чемпионов проведет киевское Динамо. Смотреть онлайн-трансляцию Бавария – Динамо можно на нашем сайте.

Также мы проведем стрим матча Бавария – Динамо на нашем Youtube-канале.