29 сентября 19:45
Аталанта 1
Янг Бойз 0
29 сентября 19:45
Зенит 4
Мальме 0
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Скорее выздоравливай, Лассина! Де Дзерби и футболисты Шахтера проведали травмированного Траоре

Сергей Шаховец
29 сентября, 21:37
Форвард "горняков" получил тяжелую травму в начале поединка Лиги чемпионов против миланского Интера

Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Сроки выздоровления нападающего пока и неизвестны, а в ближайшее время Траоре предстоит операция.

Читайте также: Разделяем боль и радость. Ринат Ахметов – о тренере Де Дзерби

Реклама

Чтобы поддержать своего одноклубника, в больницу Траоре пришли проведать главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, директор клуба по футболу Дарио Срна, а также футболисты Марлон и Алан Патрик.

"Семья Шахтера с тобой, Лассина Траоре! Скорейшего выздоровления!", – пожелали форварду на странице Шахтера в Instagram.

Реклама

Напомним, что на 10-й минуте матча Шахтер – Интер (0:0) Траоре неудачно столкнулся с Дензелом Дамфрисом. Нидерландец упал на ногу форварду из Буркина-Фасо, в результате чего та выгнулась неестественным образом. Футболист был заменен, вместо него на поле вышел Тете.

Траоре травмировался в столкновении с Дамфрисом / Фото: Getty Images

В текущем сезоне Траоре уже провел 13 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Добавим, что сегодня свой поединок в Лиге чемпионов проведет киевское Динамо. Смотреть онлайн-трансляцию Бавария – Динамо можно на нашем сайте.

Также мы проведем стрим матча Бавария – Динамо на нашем Youtube-канале.

Реклама

Реклама