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Разделяем боль и радость. Ринат Ахметов – о тренере Де Дзерби

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 сентября, 23:35
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Президент Шахтера доверяет итальянским тренерам и считает их хорошими тактиками, стратегами и мотиваторами
Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби
Ринат Ахметов доверяет новому тренеру Шахтера итальянцу Роберто де Дзерби

Во вторник Шахтер во втором туре Лиги чемпионов сыграл вничью с Интером – 0:0 (обзор матча).

Итальянский тренер Шахтера Роберто Де Дзерби впервые играл с командой со своей родины после того, как возглавил "горняков".

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Накануне матча журналисты La Repubblica спросили у президента Шахтера Рината Ахметова про работу итальянских тренеров.

"Итальянская школа одна из самых сильных в мире. Я доверяю итальянцам. Они тактики, стратеги, мотиваторы и отличные люди", – считает Ринат Ахметов.

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Имя Невио Скалы навсегда будет вписано в историю Шахтера золотыми буквами. Мне повезло работать с ним и с его тренерским штабом, это Невио привел нас к первой победе в чемпионате Украины, сделав счастливыми", – вспоминает президент Шахтера.

"Теперь мы будем двигаться вперед с Роберто Де Дзерби, разделяя боль и радость, создавая Шахтер будущего. Роберто отличный молодой тренер, амбициозный и чудесный человек. Я верю в его талант и в его идеи. Я очень доволен, что на прошлой неделе Роберто выиграл свой первый трофей с Шахтером, Суперкубок Украины, обыграв киевское Динамо. Это был красивый матч и победа, подарившая много эмоций".

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