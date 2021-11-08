7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шевченко потрапив під прокляття попередника: чому українцю пророкують провал

Олександр Трикіша
8 листопада, 12:08
Андрій Шевченко спробує не лише врятувати Дженоа від вильоту із Серії А, а й вивести команду на новий рівень. Проте не всі вірять в успіх українського тренера

Шевченку пророкують провал через прокляття Баллардіні / Фото: Getty Images, REUTERS

Шевченко очолив Дженоа, замінивши Давида Баллардіні, який пішов напередодні у відставку.

Читайте також: Берлусконі намагався перехопити Шеву: українцю пропонували роботу в італійському підвалі

Реклама

Італійський журналіст Мауріціо Пісточчі помітив закономірність, згідно з якою всі послідовники Баллардіні у Дженоа провалювалися.

"За останні 11 років Преціозі (колишній президент Дженоа) змінив 20 тренерів і чотири рази звільняв Баллардіні: той, хто його заміняв, завжди працював гірше. Удачі", – написав журналіст.

На фото видно, що всі, хто приходив у команду за Беллардіні, не протрималися і повного сезону.

Реклама

Втім, сам Шевченко налаштований оптимістично. Відразу після свого призначення в Дженоа Шева звернувся до фанатів команди в Twitter.

"Давайте разом почнемо цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію" – такий перший коментар Андрія Шевченка на новій посаді.

Раніше ми писали, що Шевченко насамперед хоче купити у Дженоа земляка своєї дружини. Не встиг Шевченко заступити на посаду головного тренера Дженоа, як поповзли чутки про новачків італійської команди. Першим у команду сватають гравця збірної США.