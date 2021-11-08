Шевченко попал под проклятье предшественника: почему украинцу пророчат провал

Шевченко предрекают провал из-за проклятия Баллардини / Фото: Getty Images, REUTERS

Шевченко возглавил Дженоа, заменив ушедшего накануне в отставку Давиде Баллардини.

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Итальянский журналист Маурицио Писточчи заметил закономерность, согласно которой все последователи Баллардини в Дженоа проваливались.

"За последние 11 лет Прециози (бывший президент Дженоа) сменил 20 тренеров и четыре раза увольнял Баллардини: тот, кто его заменял, всегда работал хуже. Удачи", – написал журналист.

На фото видно, что все, кто приходил в команду вслед за Беллардини не продержались и полного сезона.

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Впрочем, сам Шевченко настроен оптимистично. Сразу после своего назначении в Дженоа Шева обратился к фанатам команды в Twitter.

"Давайте вместе начнем это новое приключение, чтобы вернуть Дженоа ее великую историю" – таков первый комментарий Андрея Шевченко в новой должности.

Ранее мы писали, что Шевченко первым делом хочет купить в Дженоа земляка своей жены. Не успел Шевченко заступить на должность главного тренера Дженоа, как поползли слухи о новичках итальянской команды. Первым в команду сватают игрока сборной США.