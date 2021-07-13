З чистого аркуша: Морозюк оголосив, що зійшовся з дружиною-скандалісткою

Одна і самих незвичайних пар в українському футболі знову разом. Микола Морозюк зійшовся зі своєю колишньою дружиною Іриною і обіцяє, що вони почали все з чистого аркуша

Микола та Ірина Морозюк знову разом / Фото: Instagram

Колишній захисник київського Динамо і збірної України Микола Морозюк зійшовся зі своєю колишньою дружиною Іриною. Пара оголосила про розставання в травні 2020 року, але зараз вони знову разом. Нещодавно парочка відпочивала разом в Туреччині.

"У нас все добре. Можна сказати, починається новий етап в житті. У багатьох людей бувають певні проблеми, через які вони повинні пройти. У нас був досить складний етап, ми його пройшли і починаємо все з чистого аркуша. Ми самі не очікували, що так буде", – розповів Микола в інтерв'ю Youtube-каналу SportArena.

Ірина Морозюк заробила звання однієї з найбільш одіозних дівчат в українському футболі. Дівчина регулярно викладає інтимні фото в Instagram і розмірковує на відверті теми.

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