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Рубки не буде: український боєць знявся з дебютного поєдинку в UFC

Олександр Трикіша
10 лютого, 18:39
Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря з невідомих поки що причин знявся з першого для себе поєдинку в UFC. Він мав вийти в октагон 5 березня

Ігор Потеря не прийме участь у UFC 272 / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Чемпіон WWFC у ваговій категорії до 93 кг мав зустрітися з Ніколає Негумеряном з Румунії.

Проте на сайті UFC у суперниках Негумеряну тепер значиться нігерієць Кеннеді Нзечукву, а Потеря зник із карду UFC 272.

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25-річний Ігор Потеря на прізвисько "дуеліст" здобув у змішаних єдиноборствах 19 перемог та двічі програв.

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