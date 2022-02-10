Рубки не буде: український боєць знявся з дебютного поєдинку в UFC

Ігор Потеря не прийме участь у UFC 272 / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Чемпіон WWFC у ваговій категорії до 93 кг мав зустрітися з Ніколає Негумеряном з Румунії.
Проте на сайті UFC у суперниках Негумеряну тепер значиться нігерієць Кеннеді Нзечукву, а Потеря зник із карду UFC 272.
25-річний Ігор Потеря на прізвисько "дуеліст" здобув у змішаних єдиноборствах 19 перемог та двічі програв.
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