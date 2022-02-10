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Рубки не будет: украинский боец снялся с дебютного поединка в UFC

Александр Трикиша
10 февраля, 18:39
Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря по неизвестным пока причинам снялся с первого для себя поединка в UFC. Он должен был выйти в октагон 5 марта

Игорь Потеря не примет участия в UFC 272 / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Чемпион WWFC в весовой категории до 93 кг должен был встретиться с Николае Негумеряну из Румынии.

Однако на сайте UFC в соперниках Негумеряну теперь значится нигериец Кеннеди Нзечукву, а Потеря пропал из карда UFC 272.

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25-летний Игорь Потеря по прозвищу "дуэлист" одержал в смешанных единоборствах 19 побед и дважды проиграл.

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