Рубки не будет: украинский боец снялся с дебютного поединка в UFC

Игорь Потеря не примет участия в UFC 272 / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня
Чемпион WWFC в весовой категории до 93 кг должен был встретиться с Николае Негумеряну из Румынии.
Однако на сайте UFC в соперниках Негумеряну теперь значится нигериец Кеннеди Нзечукву, а Потеря пропал из карда UFC 272.
25-летний Игорь Потеря по прозвищу "дуэлист" одержал в смешанных единоборствах 19 побед и дважды проиграл.
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