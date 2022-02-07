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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Російська фігуристка впала, але отримала золото: а як світова змова?

Андрій Трофімов
7 лютого, 09:52
Росіянка Каміла Валієва стала переможницею довільної програми у фігурному катанні на Олімпіаді-2022 та принесла команді РОК перемогу у командному змаганні

Каміла Валієва впала під час виступу / Фото: REUTERS

Але мало хто наголосив на одному цікавому факті – Валієва впала під час виступу. Проте це не завадило їй отримати найвищу оцінку.

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Нічого не нагадує? Згадайте Олімпіаду-2020 та змагання у художній гімнастиці.

Ізраїльтянка Ліною Ашрам упустила предмет під час виступу, але все ж отримала оцінку вище, ніж у представниць РОК, чим викликала істерію у Росії. Вони були впевнені – золото треба було віддати Діні Аверіній.

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

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Там відразу ж почали кричати про світову змову проти Росії, створювати петиції та подавати протести до міжнародних федерацій. Останнім аргументом стала коханка Путіна, яка вимагала відібрати у Ізраїля олімпійське золото.

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Дісталося навіть Україні. Наша знаменита гімнастка Ганна Різатдінова висловила свою думку, але напоролася на погрози з Росії .

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Під таким тиском Ашрам довелося відмовитись від виступу на чемпіонаті світу.

А що зараз? Та нічого! Росіяни сурмлять про грандіозну перемогу і не звертають увагу на помилку власної спортсменки. І навіть забули про власні заяви про суддівській змові, яку готували на Ігри у Пекіні.