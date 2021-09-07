Різатдінова: "Росіяни прокляли мене багато разів. В Ізраїлі замолять"

Українська гімнастка з гумором поставилася до хейту з РФ за те, що назвала справедливою перемогу ізраїльтянки Ашрам над росіянкою Аверіною на Олімпіаді в Токіо

Різатдінова вважає об'єктивною перемогу Ашрам / Фото: Reuters

Навіть через місяць після сенсаційної поразки своєї гімнастки Діни Аверіної на Олімпіде Росія не може вгамуватися, називаючи перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам змовою проти РФ.

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Так само незмінним залишається думка зоряної української гімнастки бронзової призерки Ріо-2016 Анни Різатдінової – Росія програла Ашрам спреведливо.

"Уперше в житті Олімпійські ігри судили об'єктивно. Це правда, – заявила каналу Бегущий Банкир Різатдінова. – Я висловила свою думку в соцмережах і отримала розгром в коментарях – з боку росіян я була проклята багато разів. Ми навіть сміялися, що росіяни мене прокляли, а в Ізраїлі, Єрусалимі, мене мають замолити"

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"Якщо прибрати емоції, то Ашрам справді перемогла росіянку. За рахунок "складності тіла" – вона скрутила поворот в планші не на п'яті, а на напівпальці, що відразу дорожче оцінюється. За рахунок цього повороту, до нього ніхто не був готовий, вона відразу злетіла майже на бал, і спроби наздогнати її були марними"

Раніше ми писали, що золото Олімпіади остаточно залишили ізраїльтянці. Міжнародна федерація гімнастики затвердила результати змагань на Іграх у Токіо. Ліной Ашрам залишилася з першою сходинкою, збірна Росії – з носом.

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