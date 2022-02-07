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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Российская фигуристка упала, но получила золото: а как же мировой заговор?

Андрей Трофимов
7 февраля, 09:52
Россиянка Камила Валиева стала победительницей произвольной программы в фигурном катании на Олимпиаде-2022 и принесла команде РОК победу в командном соревновании

Камила Валиева упала во время выступления / Фото: REUTERS

Но мало кто отметил один интересный факт – Валиева упала во время выступления. Тем не менее, это не помешало ей получить самую высокую оценку.

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Ничего не напоминает? Вспомните Олимпиаду-2020 и соревнования в художественной гимнастике.

Израильтянка Линой Ашрам уронила предмет во время выступления, но все же получила оценку выше, чем у представительниц РОК, чем вызвала истерию в Россию. Они были уверены – золото нужно было отдать Дине Авериной.

Линой Ашрам победила Дину Аверину / Фото: Reuters

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Там сразу же начали кричать о мировом заговоре против России, создавать петиции и подавать протесты в международные федерации. Последним аргументом стала любовница Путина, которая потребовала отобрать у Израиля олимпийское золото.

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Досталось даже Украине. Наша знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова высказала свое мнение, но напоролась на угрозы из России.

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Под таким давлением Ашрам пришлось отказаться от выступления на чемпионате мира.

А что сейчас? Да ничего! Россияне трубят о грандиозной победе и не обращают внимание на ошибку собственной спортсменки. И даже забыли о собственных заявлениях о судейском заговоре, который готовили на Игры в Пекине.