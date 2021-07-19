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Рейтинг найбагатших олімпійців: від Світоліної до Дюранта

19 липня, 09:58

Олег Люлька

Перший рядок у списку спортсменів-багатіїв посідає американський баскетболіст Кевін Дюрант – його дохід за минулий рік склав 75 млн доларів. У Еліни Світоліної – 20 млн, але за всю кар'єру

Осака, Дюрант і Світоліна / Фото: Reuters, AFP

Форвард збірної США з баскетболу Кевін Дюрант є наоплачуванішим учасником Олімпійських ігор в Токіо, які триватимуть з 23 липня по 8 сернпя.

Відповідний рейтинг опублікувало видання Forbes.

НАЙОПЛАЧУВАНІШІ СПОРТСМЕНИ НА ІГРАХ-2020

Доходи 32-річного Дюранта за минулий рік оцінюються в $75 млн. Він втрете візьме участь в Олімпійських іграх, в складі збірної США форвард був олімпійським чемпіоном в 2012 і 2016 роках.

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Друге місце в рейтингу найоплачуваніших учасників Олімпіади посідає японська тенісистка Наомі Осака. Її доходи становлять $60 млн.

Наоми Осака / Фото: Instagram

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На третьому рядку опинився партнер Дюранта по збірній США розігруючий Даміан Ліллард ($40,5 млн).

Також у списку представлені сербський тенісист Новак Джокович ($34,5 млн), британський гольфіст Рорі Макілрой ($32 млн), американський баскетболіст Девін Букер, японський тенісист Кей Нісікорі (по $30,5 млн) і ще два члени баскетбольної збірної США – Кріс Міддлтон ($27 млн) і Джру Холідей ($23 млн).

Відзначимо, що найбільш високооплачуваною українкою на Олімпіаді в Токіо є 26-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка заробила 20 566 678 доларів призових – але не за минулий рік, а за всю кар'єру.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що в доларах винагороди за олімпійські медалі в українських спортсменів в Токіо залишилися незмінними, а ось у гривні завдяки зростанню курсу піднялися – до 3,4 млн грн за золото.

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