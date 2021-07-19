Рейтинг самых богатых олимпийцев: от Свитолиной до Дюранта

Осака, Дюрант и Свитолина / Фото: Reuters, AFP
Форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант является самым высокооплачиваемым участником предстоящих Олимпийских игр в Токио.
Соответствующий рейтинг опубликовало издание Forbes.
Доходы 32-летнего Дюранта за прошедший год оцениваются в $75 млн. Он в третий раз примет участие в Олимпийских играх, в составе сборной США форвард становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2016 годах.
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Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых участников Олимпиады занимает японская теннисистка Наоми Осака. Ее доходы составляют $60 млн.
Наоми Осака / Фото: Instagram
На третьей строчке оказался партнер Дюранта по сборной США разыгрывающий Дамиан Лиллард ($40,5 млн).
Также в списке представлены сербский теннисист Новак Джокович ($34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($32 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кэй Нисикори (по $30,5 млн) и еще два члена баскетбольной сборной США – Крис Миддлтон ($27 млн) и Джру Холидей ($23 млн).
Отметим, что самой высокооплачиваемой украинкой на Олимпиаде в Токио является 26-летняя теннисистка Элина Свитолина, заработавшая 20 566 678 долларов призовых – но не за прошлый год, а за всю карьеру.
Элина Свитолина / Фото: Reuters
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Ранее мы писали, что в долларах вознаграждения за олимпийские медали у украинских спортсменов в Токио остались прежними, а вот в гривне благодаря росту курса поднялись – до 3,4 млн грн за золото.
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