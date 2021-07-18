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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українські спортсмени в Токіо залізли в олімпійські кільця

Олег Люлька Олег Люлька
18 липня, 23:04
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А чому б, власне кажучи, і ні? Гімнасти зробили цікаве фото, а з ним – і невелике тренування перед Іграми, які відкриються вже 23 липня
Українські олімпійці у Токіо
Українські олімпійці у Токіо / Фото: Instagram

Українські спортсмени продовжують прибувати до Токіо, де вже 23 липня відкриється Олімпіада. Зокрема, після тривалих перельотів до олімпійського селища дісталися наші бадмінтоністи, гімнасти і стрілки, які приєдналися до боксерів, дзюдоїстів, стрільців, гребців і представників кінного спорту.

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Наші гімнасти, серед яких 6-разовий переможець юніорського чемпіонату Європи-2020 Ілля Ковтун та чемпіонка Європи-2020 в командній першості Діана Варинська, вирішили не гаяти час і одразу зробили фото на згадку, залізши в Токіо в олімпійські кільця.

Нагадаємо, в Токіо не виступить головна зірка української гімнастики Олег Верняєв. Чемпіону Ріо-2016 дали чотири роки дискваліфікації за мельдоній. Тож Іллі Ковтуну в Японії доведеться відстрілятися і за себе, і за того хлопця.

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Відзначимо, що на Олімпіаді Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

Дивіться, як олімпійським селищем з мамою-тренером гуляє Дар'я Білодід

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