Реакція на пограбування: дружина Левандовського висловилася про вручення Золотого м'яча Мессі

Левандовський - №1 для своєї дружини

Чемпіонка світу з карате Анна Левандовська не залишила свого чоловіка, Роберта Левандовського, без підтримки після того, як його, на думку багатьох, "пограбували" напередодні в Парижі, присудивши "Золотий м'яч" Ліонелю Мессі

Мессі перевершив Левандовського за підсумками голосування 180 журналістів з усього світу.

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"Моє кохання, для мене ти – найкращий! Я завжди тобою пишаюся. Люблю тебе безмежно", – написала в Instagram Анна, звертаючись до Роберта.

Раніше присудження призу Мессі, а не Левандовському, розкритикував Лотар Маттеус. "Чесно кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ", – заявив знаменитий німець.

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Левандовський – найкращий нападник, Мессі – найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

А ось уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек вважає незаслуженою критику на адресу володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі.

"Я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей із France Football", – вважає Бонек.

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Нагадаємо, Роберту Левандовському пророкував "Золотий м'яч" Олег Блохін.

А от Шева називав своїми фаворитами Мессі та Жоржиньо.

Дивіться, як Мессі отримав "Золотий м'яч"-2021